В Одесской области мужчина среди бела дня обчистил женщину с ребенком в коляске

Это произошло в Измаиле возле офиса нотариуса, где были камеры наружного наблюдения. Момент преступления попал на видео, передает Politeka.net (чтобы просмотреть доскролльтес траницу до конца)

Как сообщили на сайте полиции, женщина на минуту оставила коляску с малышом у входа к нотариусу, в это время злоумышленник увидел в кармане тележки мобильный телефон и похитил его.

Молодая мать присматривала в окно за ребенком, поэтому увидела действия мужчины и выбежала за ним, но тот быстро убежал.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и через несколько часов копам удалось установить личность грабителя и задержать его. Ним оказался судимый за совершение убийства и кражи 34-летний житель Измаила.

По словам мужчины, похищенный гаджет он сдал в ломбард за 1000 гривен, часть из которых успел потратить.

Теперь ему светит новый срок за грабеж в виде лишения свободы от четырех до шести лет.

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который в течении месяца грабил аптеки и магазины.

С конца ноября 25-лений мужчина совершил шесть разбойных нападений в разных районах Одессы и области.

В темное время суток он заходил в магазины и аптеки с медицинской маской на лице и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похищал деньги.

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