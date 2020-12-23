Синоптики предупредили, чего ждать от погоды в Одессе 24 декабря
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Согласно прогнозу, весь день в Одессе будет облачным. Ночной мелкий дождь закончится еще до наступления утра. День пройдет без осадков, а вечером снова ожидается дождь.
Ночью и утром город накроет туман.
Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С тепла.
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По Одесской области облачно. Местами небольшие осадки, днем в виде дождя.
Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 5-10 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
В связи с этим в патрульной полиции призвали всех участников движения во избежании аварийных ситуаций быть особо внимательными на дорогах при такой погоде.
«Советуем водителям соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал. Замедляем пешеходные переходы, следим за дорожной обстановкой и выполняем движение», - обратились правоохранители.
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