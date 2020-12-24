В Одессе на Дерибасовской девушка пырнула ножом незнакомого мужчину и сбежала
Происшествие случилось средь бела дня . Детали нападения сообщает сайт Нацполиции, передает Politeka.net
Так, на главной улице Одессы 46-летний мужчина подошел к незнакомой девушке и попросил телефон, чтобы позвонить.
19-летняя барышня отреагировала агрессивно, сначала она накричала на него, а потом выхватила нож и ударила в грудную клетку мужчины.
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Очевидцы события вызвали потерпевшему «скорую помощь» и полицию, а девушка сбежала.
Копы быстро установили ее личность, а через несколько дней задержали у ее знакомых, у которых она скрывалась.
Теперь молодой злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
Не так давно мы сообщали, что в городе Черноморске Одесской области неизвестная банда подстрелила юношу.
Так, 16-летний парень вечером возвращался домой, когда к нему подошли незнакомые люди и стали приставать.
Они избили подростка и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Пострадавшего отвезли в больницу, он жив.
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