Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Одесса

Там столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-каналы, передает Politeka.net

Авария произошла в ночь на 24 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись лоб в лоб, однако не ясно, по какой причине одно из транспортных средств оказалось на полосе встречного движения.

Удар был такой силы, что одна из кабин грузовика буквально рассыпалась на части. Вторая фура также получила существенные повреждения. Об этом можно судить из обнародованых фотографий.

На месте присутствовала полиция, сотрудники ГСЧС и скорая помощь.

Очевидцы говорят о жертвах.

В тоже время официальной версии о ДТП пока не имеется.

Ранее мы писали, что вчера днем на проспекте Добровольского внедорожник Toyota RAV 4 на большой скорости выехал сначала на встречную полосу, а потом на обочину, где столкнулся с деревом. 72-летний водитель скончался на месте ДТП. Очевидцы сообщают, что автомобиль стал неуправляемым за момент до этого – начал цеплять бордюр на своей полосе и ускорятся, а потом резко повернул влево на встречную полосу. Хорошо, что там никого в этот момент не было.

По предварительным данным, пожилому водителю стало плохо и это привело к потери управления машиной.

В полиции уточняют все данные и обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Одессе таксист снес пенсионера на "зебре" и стал снимать наклейки на авто: момент аварии попал на видео

А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео