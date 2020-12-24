В Одессе спасли мужчину, который решил свести счеты с жизнью

Инцидент случился на днях на улице Академика Королева, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Ближе к вечеру к правоохранителям обратилась встревоженная женщина и сообщила, что ее муж пытается выброситься из окна на седьмом этаже многоэтажки. С мужчиной сразу же попытались установить контакт и уговорить его не совершать ошибку.

К счастью, полицейские смогли отвлечь одессита. Для безопасности на него надели наручники, а затем передали к медикам.

До этого мы сообщали, что в Одессе на Дерибасовской девушка пырнула ножом незнакомого мужчину и сбежала.

На главной улице Одессы 46-летний мужчина подошел к незнакомой девушке и попросил телефон, чтобы позвонить.

19-летняя барышня отреагировала агрессивно, сначала она накричала на него, а потом выхватила нож и ударила в грудную клетку мужчины.

Очевидцы события вызвали потерпевшему «скорую помощь» и полицию, а девушка сбежала.

Копы быстро установили ее личность, а через несколько дней задержали у ее знакомых, у которых она скрывалась.

Теперь молодой злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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