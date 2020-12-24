Полиция Одесской области ведет поиски убийцы, который расстрелял в автомобиль с людьми на дороге

Преступление было совершено 23 декабря вблизи села Ставрово в Подольском районе, сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

Неизвестный на Хонде серого цвета с польскими номерами подъехал к авто «ВАЗ» и выстрелил в лобовое стекло машины из охотничьего ружья. От полученных ран пассажир скончался еще до приезда "скорой". А злоумышленник сел в свое авто и скрылся. Полиция ведет поиски убийцы, объявлен оперативный план «Сирена».

В тоже время по последним данным стало известно, что мотивом для убийства могла послужить ревность.

Как рассказали знакомые, на днях погибший увел у своего приятеля женщину, из-за чего у того появился мотив для расправы.

Теперь мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что молодой одессит начал стрелять по правоохранителям, которые прибыли к нему с обыском.

Происшествие случилось рано утром 23 декабря на улице Станционной.

Так, правоохранители прибыли с обыском к 23-летнему мужчине, который подозревается в мошенничестве. Однако гражданин начал сопротивляться, отказался пускать в дом правоохранителей и открыл по ним стрельбу с травматического пистолета.

На место происшествия прибыли бойцы КОРДа, а также руководство полиции города. Во время штурма злоумышленника обезвредили и задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

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