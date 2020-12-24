Одесская область снова в тройке лидеров по количеству заболевших на ковид за сутки

По состоянию на утро 24 декабря, в регионе выявлено еще 676 новых случаев китайского вируса. Об этом сообщается на сайте СНБО, передает Politeka.net

Всего на Одесчине с начала пандемии зарегистрировали 66 тысяч 971 инфицированный COVID-19.

За минувшие сутки в Одесской области отмечено 18 летальных случаев. Всего погибли 977 жителя, 32579 выздоровели, 33415 болеют, у 68750 подозревают коронавирус.

Нужно добавить, что реальное количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах СНБО.

В тоже время тревожные новости пришли из Великобритании, там зарегистрировано два случая еще одного нового штамма коронавируса (помимо того, что обнаружили на днях). Оба больных контактировали с инфицированными, которые приехали из ЮАР.

«Этот вирус еще более заразен и, похоже, мутировал больше, чем новый вирус, – сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Напомним, что одесситку с ковид "залечили" в больнице: "Не могла дождаться спасительной капельницы"

Как писала Politeka, медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: "Скорые и больницы захлебываются"

Также Politeka писала, эпидемия забирает жизни одесситов одного за другим, новая статистика: "больше тысячи человек..."