В Одессе активизировалась малолетняя банда, которая нападает на прохожих и отбирает у них всё ценное

Об одном таком случае, который имел место на днях в Херсонском сквере, рассказали в местной полиции, пишет Рoliteka.net.

Трое подростков заприметили жертву и решили ее ограбить. Ею стала 37 -летняя женщина, которая возвращалась с работы домой примерно в 7 часов вечера.

Злоумышленники, которым по 15-16 лет, повалили женщину на землю, стали пинать ее ногами а потом отобрали у нее сумку с мобильным телефоном и банковской картой.

Потерпевшая обратилась в полицию и вскоре копы задержали юнцов.

Гаджет у подростков изъяли, а вот несколько тысяч гривен, которые юноши сняли с ее карточки, были потрачены ими на развлечения.

Теперь их ждёт увлекательный мир за решёткой сроком от четырех до восьми лет.

До этого мы писали, что в Одесской области мужчина среди бела дня обчистил женщину с ребенком в коляске.

Это произошло в Измаиле.

Как сообщили на сайте полиции, женщина на минуту оставила коляску с малышом у входа к нотариусу, в это время злоумышленник увидел в кармане тележки мобильный телефон и похитил его.

Молодая мать присматривала в окно за ребенком, поэтому увидела действия мужчины и выбежала за ним, но тот быстро убежал.

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