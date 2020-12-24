В Одессе всё чаще пожилые люди оказываются жертвами грабителей

Так, стражи порядка задержали 39-летнего приезжего из Николаева, который промышлял нападениями на пенсионерок в Одессе. Об этом сообщили в полиции одесского региона, пишет Рoliteka.net.

Как отмечается, он орудовал в Киевском районе города.

Своих жертв злоумышленник выслеживал возле магазинов, а потом заходил за женщинами в подъезд многоэтажек, бил по голове, после чего забирал их телефоны, украшения, деньги и продукты. По предварительным подсчетам, фигурант расследования ограбил пенсионерок более чем 13 000 гривен.

В полицию обратились 69-летняя и 73-летняя женщины и рассказали детали нападения, после чего грабителя поймали. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

Ранее мы писали, что трое подростков решили пойти по наклонной, и ограбили женщину.

Их жертвой стала 37 -летняя одесситка, которая возвращалась с работы домой примерно в 7 часов вечера.

Злоумышленники, которым по 15-16 лет, повалили женщину на землю, стали пинать ее ногами а потом отобрали у нее сумку с мобильным телефоном и банковской картой.

Потерпевшая обратилась в полицию и вскоре копы задержали юнцов.

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