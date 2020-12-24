Жителей Одессы предупредили, что в 1 января следующего года подорожает вода

Об сообщает сайт « Инфоксводоканала », пишет Рoliteka.net.

Отмечается, что подорожает как водоснабжение, так и водоотведение.

Расценки будут такими:

на централизованное водоснабжение для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 5,41 грн. За 1 м3 без НДС (6,492 грн. За 1 м3 с НДС);

на централизованное водоотведение для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 3,82 грн. За 1 м3 без НДС (4,584 грн. За 1 м3 с НДС);

на централизованное водоснабжение для других потребителей (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 13,70 грн. За 1 м3 без НДС (16,44 грн. За 1 м3 с НДС )

на централизованное водоотведение для прочих потребителей (в том числе юридическим лицам и населению, проживающему в частном секторе и в многоквартирных домах) – 11,32 грн. За 1 м3 без НДС (13,584 грн. За 1 м3 с НДС).

До этого мы сообщали, что с начала года в Одесской области существенно подорожали коммунальные услуги.

Расценки увеличились на 14,3%.

Так, больше всего подорожал природный газ. За 11 месяцев его цена выросла на 63,7%. Кроме того, выросла цена на воду – на 18,2%, и на канализацию – на 16,9%. Подорожали и услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Они увеличились на 7,4%.

Пока что еще цены на отопление не подняли. Однако с 1 января в Одессе ждут повышения тарифа на 23%. Цена отопления для населения с НДС составит 1 813 гривен 94 копейки за гигакалорию. А без НДС будет равняться 1 511 гривнам и 62 копейкам, сообщили в управлении статистики.

Напомним, что новые расценки ударят по кошелькам одесситов: "подорожает в четыре раза", о чем речь

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