В Одессе водитель на внедорожнике сбил женщину-пешехода

ДТП произошло 24 декабря на улице 7-я Пересыпская. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», пишет Рoliteka.net.

Они рассказали, что при развороте на углу улицы Локомотивной водитель внедорожника SsangYong не заметил пешехода и совершил наезд. Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте.

В тоже время в пресс-службе патрульной полиции добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 47- летняя женщина получила телесные повреждения в виде травмы головы и перелома правой ноги. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Сейчас выясняются всем обстоятельства аварии.

Полиция советует всем участникам дорожного движения быть внимательными, строго соблюдать ПДД и мер безопасности, а также учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна, чтобы вовремя среагировать на изменение дорожной ситуации.

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Там столкнулись два грузовых автомобиля.

Авария произошла в ночь на 24 декабря. По данным свидетелей случившегося, фуры столкнулись лоб в лоб, однако не ясно, по какой причине одно из транспортных средств оказалось на полосе встречного движения.

Удар был такой силы, что одна из кабин грузовика буквально рассыпалась на части. Вторая фура также получила существенные повреждения. Об этом можно судить из обнародованых фотографий.

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