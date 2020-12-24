В Одессе объявили в розыск темнокожую девочку-подростка с африканскими косичками

Об исчезновении 15-летней Соу Джанет Дауд сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области, пишет Рoliteka.net.

Как отмечается, девушка ушла из дома около двух часов ночи 24 декабря и с тех пор не дает о себе знать. В прошлом месяце школьница уже пропадала, однако тогда правоохранители ее быстро смогли разыскать.

Приметы беглянки: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички, карие глаза.

В какую одежду была одета неизвестно.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, просьба сообщать по телефону +38 (048) 779-42-52 или по спецлинии «102».

Не так давно мы сообщали, что в городе Черноморске Одесской области неизвестная банда подстрелила юношу.

Так, 16-летний парень вечером возвращался домой, когда к нему подошли незнакомые люди и стали приставать.

Они избили подростка и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Пострадавшего отвезли в больницу, он жив.

А в Одессе на Дерибасовской 19-летняя девушка пырнула ножом незнакомого мужчину и сбежала.

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