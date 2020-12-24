В Одессе произошло нападение на полицейского при исполнении
Происшествие случилось вечером 23 декабря в Малиновском районе. Об этом сообщает издание «
Все началось с того, что наряд патрульной полиции приехал на пьяную драку, которая разгорелась на улице Героев Крут. Один из участников конфликта стал вести себя агрессивно при задержании, кричал, ругался, а затем и вовсе ударил в лицо лейтенанта полиции.
Пострадавшего копа отвезли в больницу. У него перелом челюсти.
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До этого мы сообщали, что молодой одессит начал стрелять по стражам порядка, которые прибыли к нему с обыском
Происшествие случилось рано утром 23 декабря на улице Станционной.
Полицейские прибыли с обыском к 23-летнему мужчине, который подозревается в мошенничестве. Однако гражданин начал сопротивляться, отказался пускать в дом правоохранителей и открыл по ним стрельбу из травматического пистолета.
На место происшествия прибыли бойцы КОРДа, а также руководство полиции города. Во время штурма злоумышленника обезвредили и задержали. В результате инцидента никто не пострадал.
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