В Одессе рестораны и кафе будут работать в новогоднюю ночь дольше, чем было оговорено ранее

Кабинет министров передумал и продлил работу общепитов до 7 утра, а не до часу ночи , как было раньше.

Соответствующее постановление обнародовали на правительственном сайте в четверг, 24 декабря, передает Politeka.

Так, в пункте 2 в подпункте 12 фраза «до 1 часа» заменена на «до 7 часов».

Напомним, что сейчас кафе и рестораны могут работать до 23.00, но с расчетом по чеку до 22. 00.

В ночь с 31 декабря 2020 года кафе, ресторанам и другим подобные заведениям продлили время работы и они могли работать до часа ночи первого января.

Ранее мы сообщали, что Одесская область снова в тройке лидеров по количеству заболевших на ковид за сутки.

По состоянию на утро 24 декабря, в регионе выявлено еще 676 новых случаев китайского вируса.

Всего на Одесчине с начала пандемии зарегистрировали 66 тысяч 971 инфицированный COVID-19.

За минувшие сутки в Одесской области отмечено 18 летальных случаев. Всего погибли 977 жителя, 32579 выздоровели, 33415 болеют, у 68750 подозревают коронавирус.

Нужно добавить, что реальное количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах СНБО.

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