На католическое Рождество в Одессе синоптики не обещают настоящей зимы

С новым прогнозом на праздники жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Рoliteka.net

Согласно прогнозу, в пятницу 25 декабря в городе будет моросить дождь, а также будет туманно.

«Весь день в Одессе будет облачным. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается», - уточнили метеорологи.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 4-6 °С тепла, днем ​​9-11 °С тепла.

По Одесской области ожидается облачность. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6 °С тепла, днем ​​7-12 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В субботу, 26 декабря в Одессе весь день будет держаться пасмурная погода. Также синоптики обещают осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

В воскресенье, 27 декабря облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.

Ночью на севере гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем ​​юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла.

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