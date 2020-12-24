На католическое Рождество в Одессе синоптики не обещают настоящей зимы
С новым прогнозом на праздники жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Рoliteka.net
Согласно прогнозу, в пятницу 25 декабря в городе будет моросить дождь, а также будет туманно.
«Весь день в Одессе будет облачным. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается», - уточнили метеорологи.
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Ветер южный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 4-6 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
По Одесской области ожидается облачность. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-18 м/с.
Температура ночью 1-6 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
В субботу, 26 декабря в Одессе весь день будет держаться пасмурная погода. Также синоптики обещают осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
В воскресенье, 27 декабря облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
Ночью на севере гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, днем юго-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
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