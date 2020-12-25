В сети показали, как одесситы отмечают Рождество в карантин

25 декабря католики, а также протестанты и некоторые православные общины, отмечают праздник Рождества Христова, передает "usionline".

Некоторые одесситы несмотря на карантин отправились в церкви. На фото видно, що людей досить багато, практично всі люди масках.

Ранее мы писали, что в сети показали ТОП-5 самых красивых елок Украины- в рейтинг вошла и одесская

Как известно, городские елки по всей Украине засияли в день Святого Николая 19 декабря.

Главная новогодняя красавица Одессы, которая установлена на Думской площади оказалась на пятом месте рейтинга. Ей отдали предпочтение 493 проголосовавших.

Четвертое место решили отдать столичной новогодней елке. За нее проголосовали 568 человек.

Третье место досталось Львову. Их новогодняя красавица насобирала 572 голоса.

Второе место получила елочка из Полтавы. Ее по достоинству оценили 1 320 человек.

Первое место с большим отрывом досталось сияющей новогодней красавице из Мариуполя. Ее посчитали лучшей 3 620 проголосовавших.

Также мы писали, что в Одесской области установили необычную новогоднюю елку.

В поселке городского типа Доброславе Одесской области собрали самую высокую новогоднюю елку из опавших кленовых листьев и установили новый национальный рекорд.

На эту елку ушло 24 194 осенних листьев. Ее высота – 3,5 метра.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

Как сообщала Politeka, "радиоактивные" елки из Чернобыля заполонили рынки: одесситов предупредили, что нужно знать

Также Politeka писала, в Одессе установили елку с нестандартной верхушкой, фото: "Лучше ведьмовской шляпы"