Синоптики рассказали о погоде на эту неделю

В последние дни уходящего года и в начале нового в Одессе будет хозяйничать циклон Гермина

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, циклон принесет сильный ветер, осадки в виде дождя и потепление.

Уже с понедельника, 28 декабря ухудшаться погодные условия, жителям стоит ждать гололед и гололедицу, а также сильные порывы ветра до 15-24 метров в секунду. На проводах и деревьях может появиться от шести до 19 миллиметров льда. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

На улицах будет небезопасно. Горожан попросили по возможности ограничить свои перемещения по городу. Особенно внимательно к предупреждению советуют отнестись пожилым людям, беременным женщинам и детям.

Температура ночью составит 1-3 °С тепла, днем – 7-9 °С.

Во вторник, 29 декабря, небо над Одессой будет ясным. Осадков метеорологи не прогнозируют, а вот штормовой ветер только усилится и начнет дуть с юга 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 2-7 °С со знаком плюс, днем будет около 10-15°С тепла.

В среду, 30 декабря в Одессе будет тепло и ветрено.

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Температура ночью +6+7 градусов, днем поднимется до +10.

В четверг и пятницу в городе будет сухо и облачно. Ветер южный, 5-7 метров в секунду. Ночью градусник покажет +5+7 градусов, днем температура поднимется около +9+14.

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