Не шутите с этим!

Новогодние гирлянды стали причиной пожаров в Одесской области

Так, на минувших выходных случилось три пожара, в двух случаях вспыхнули новогодние гирлянды, однако никто не пострадал. А в третьем - погиб хозяин дома.

Детали происшествия рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, передает Politeka.net

По информации ведомства, 27 декабря вспыхнул одноэтажный жилой дом в селе Молодежное, что под Одессой.

Когда на место приехали спасатели, они увидели десятки квадратных метров, охваченных открытым пламенем. Огонь смогли потушить спустя почти полтора часа. За это время дом сгорел полностью.

Как выяснилось, ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды.

По счастливой случайности, в огне никто не пострадал. На месте работали девять спасателей и две пожарных машины.

Подобный пожар произошел и в селе Великодолинское, поэтому спасатели призывают пользоваться только лицензированной иллюминацией.

А вот в Березовке произошел пожар со смертельным исходом.

Там загорелась крыша надворной постройки. Спасатели смогли потушить пожар в течение получаса. Всего успело выгореть около 40 квадратных метров.

В результате происшествия было найдено тело мужчины, его из постройки вынесли местные жители еще до приезда спасателей. Соседи говорят, что это хозяин жилища.

Напомним, что пожар охватил многоэтажный дом в Одессе, есть жертвы: кадры трагедии

Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий

Также Politeka писала, в торговом центре Одессы начался пожар,людей выводят на улицу: видео ЧП