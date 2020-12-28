В одесской маршрутке заметили маленькую девочку в пижаме и шлепках без сопровождения взрослых

На ребенка обратила внимание неравнодушная женщина и сообщили о нем в полицию. Об этом рассказал инспектор ювенальной превенции ГУ НП Дмитрий Ревун в группе «Защита прав детей» в Facebook, передает Politeka.net

Полицейский отметил, что девочка была одета только в комнатные тапки и пижаму.

«Шестилетняя девочка в пижаме и шлепках (при температуре 2°C), оказалась в незнакомой части города, одна без сопровождения взрослых. Девочке повезло, добрые люди не оставили ее одну, сообщили в полицию и ждали приезда ювеналов вместе с ней, — рассказал он.

Прибывшим на место полицейским девочка рассказала, что её родители поссорились и ей это не понравилось, она вышла на улицу и села в автобус.

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Сотрудники по делам детей отвели мальчика, чтобы обогреть и успокоить и одновременно отправились на поиски его матери.

Женщину они обнаружили в нескольких кварталах.

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