В Одессе пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз
Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе. Об этом рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
По словам правоохранителей, 64-летний одессит пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и это не понравилось мужчине, он схватил нож и несколько раз ударил ним парня.
34-летний пострадавший потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Сочная Дорофеева в латексе взбудоражила "торчащим" бюстом: "Створки в воротах рая..."
Резко помолодевшая Могилевская в лохматом наряде неожиданно обратилась к украинцам: "Мои хорошие..."
Беда с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда..."
Беда случилась со звездой «Москва слезам не верит», медики не отходят от кровати: что известно на данный момент
Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
О похожем преступлении в Одессе мы сообщали ранее.
Семейный конфликт между родственниками завершился убийством.
Глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями. В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.
После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.
Правоохранителям удалось задержать его на следующий день.
Напомним, что шестилетние одесситки попались на растяжку под Одессой: "Установил отец", фото жуткого ЧП
Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что пьяная драка разгорелась в Одессе, сильно досталось полицейскому: подробности беспредела