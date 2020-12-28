В Одессе пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз

Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе. Об этом рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, 64-летний одессит пришел домой навеселе и начал приставать к жене. Сын встал на защиту матери и это не понравилось мужчине, он схватил нож и несколько раз ударил ним парня.

34-летний пострадавший потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

О похожем преступлении в Одессе мы сообщали ранее.

Семейный конфликт между родственниками завершился убийством.

Глава семьи пришел домой и стал свидетелем ссоры между сожительницей и ее 38-летним сыном. Мужчина решил вмешался в конфликт, однако пасынку это не понравилось и он ударил отчима костылями. В свою очередь 49-летний одессит схватил нож и ударил обидчика в грудь.

После драмы женщина вызвала сыну «скорую», и по приезду врачи констатировали смерть. Злоумышленник подался в бега.

Правоохранителям удалось задержать его на следующий день.

Напомним, что шестилетние одесситки попались на растяжку под Одессой: "Установил отец", фото жуткого ЧП

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."

Также Politeka писала, что пьяная драка разгорелась в Одессе, сильно досталось полицейскому: подробности беспредела