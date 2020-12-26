В Одесской области две девочки попались на растяжку в сарае

В Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки получили ранения дробью: одной посекло обе ноги, у второй ранение живота, передает "Думская".

В полиции рассказали, что дети игрались во дворе частного дома и забежали в сарай, где попались на растяжку, которую отец одной из девочек установил, чтобы отпугивать воров.

Во время выстрела родители находились в доме. Пострадавших девочек госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

Полиция открыла уголовное производство по статьям 128 (неосторожное среднее или тяжелое телесное повреждение) и 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчаткой) УК Украины.

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По информации на утро 25 декабря, в городской инфекционной больнице находились 256 пациентов с COVID-19.

42 человека — в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии — 214 пациентов, из которых двое получают кислородную терапию.

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