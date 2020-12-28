В сети ведутся споры и конфликты вокруг памятников Владимиру Ленину, которые уцелели после декоммунизации в Одесской области

На территории Одесчины активисты обнаружили еще три монумента советскому вождю, которые небыли снесены, несмотря на повальную декоммунизацию в стране, пишет Politeka.net

Уцелевшие памятники нашли в самой Одессе, а также в селах Старые Трояны и Калчева. Об этом сообщили представители проекта "Декоммунизация. Украина" в Facebook.

До этого памятник Ленину в селе Калчева считали единственным сохранившимся монументом вождю в Одесской области. Власти села отказывались его сносить.

По поводу них активисты написали обращение на правительственную горячую линию.

Тем временем пользователи в соцсетях высказали свое мнение о происходящем. Мысли людей разделились, одни выступают за то, чтобы снести, другие воспротивились. Вот что пишут люди в комментариях:

«Они что у кого-то кусок хлеба просят или дорогу перешли эти памятники пускай стоят себе внукам хоть какая-то память будет»,

«Чем выискивать и сносить памятники направили свои усилия на защиту лесов пока еще есть те крохи. Воюйте с ворами коррупционерами, с непомерными тарифами. Помогайте людям выжить. Делать нужно для блага народа и для Украины. С памятниками бороться это легко, и это не поступок»,

«Хорошего или плохого кто что сделал не нам судить в каждой истории свои хорошие или плохие есть и будут зачем историю коверкать, наше поколение уйдет, а потомки и знать ничего не будут, это неправильно»,

«Что он хорошего сделал? Снести! В Прибалтике его давно снесли и забыли»,

«Памятники нужно снести, зачем внукам такая память?»,

«И желательно с гаубицы»

«Ломать не строить, Вы создайте что-то, а потом будете ломать!!»,

«Боятся, а вдруг памятники оживут. Мало не покажется».

Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего

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