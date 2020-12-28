Всё чаще дикие птицы становятся жертвами удобрений и пестицидов, которые используют фермеры на полях Одесской области

Тревожное заявление сделал известный эколог и эко-активист Иван Русев на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Ученый утверждает, что экологи всё чаще находят диких лебедей, казарок и уток с нарушенной координацией движений, а также парализованных на полях.

“Огромные и бескрайние поля Украинского Причерноморья – искусственные экосистемы, созданные современным человеком, в основном, для получения огромных прибылей. Большое количество химикатов, а часто и их нелегальное применение, которыми обрабатывают все вокруг, катастрофически загрязняет лиманы нацпарка. Они аккумулируются в воде, почве, растениях, ими насыщена атмосфера», - написал Русев.

Он отметил, что многих птиц, которые прилетают в Причерноморье на перезимовку ждет медленная или мгновенная смерть.

"Особенно страдают молодые птицы. Только за последние несколько дней, сотрудники НПП “Тузловские лиманы” стали свидетелями гибели 10 птиц у Тузловской Амазонии, которые возвращаются на ночлег с агроценозов, прилегающих к нацпарку, или на водопой на Кодон “Тузловские Амазония", – заявил экоактивист.

Среди погибших – 5 лебедей, 4 белолобых гуся, казарка.

"Под влиянием каких-то химических препаратов в растениях и зернах на агроценозах, казарки, лебеди и гуси теряют координацию и естественную реакцию. Все птицы, которых мы находим, извне выглядят нормальными и вес у них характерный для вида, но у них нарушена координация, или они парализованы. Инфекционные заболевания, на мой взгляд, маловероятны – я имею опыт в этом направлении”, – подчеркнул Иван Русев.

В нацпарке просят помощи для исследования погибших птиц на предмет обнаружения токсикантов, которые сейчас популярны в агробизнесе.

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