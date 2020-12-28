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Подростки с особой жестокостью поиздевались над собакой

Как передает Politeka.net, вопиющий инцидент произошел в городе Броды на Львовщине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Парень и девушка запихнули беспомощное животное в мешок, и начали его избивать.

На ролике видно, как в темноте двое подростков издеваются над собакой.

При этом было слышно, как смеется девушка и подстрекает парня бить еще больше.

"Давай еще, еще немного, еще раз...", - настаивала девушка, а ее смех перебивало болестное скуление животного.



Позже собаку нашли на помойке.

Украинцев в сети не на шутку разозлил такой поступок молодых людей.

"Чтобы им тот визг каждую ночь снился", "Это уже не люди. Повзрослеют - будут пенсионеров по хатам пытать, где деньги спрятаны", "Это потенциальные будущие серийные убийцы, их обязательно нужно найти. Многие маньяки начинали с животных", "Отбросы, бумеранг прилетит ... Бог их накажет", - не подбирая выражений писали украинцы под видео.

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