Подростки с особой жестокостью поиздевались над собакой
Как передает Politeka.net, вопиющий инцидент произошел в городе Броды на Львовщине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Парень и девушка запихнули беспомощное животное в мешок, и начали его избивать.
На ролике видно, как в темноте двое подростков издеваются над собакой.
При этом было слышно, как смеется девушка и подстрекает парня бить еще больше.
"Буду любить даже с животом": взволнованный Эллерт поставил точку в спорах о беременности "Холостячки" Мишиной
Сумская и Билык зажгли в прямом эфире, напугав украинцев: "Просто капец, лучше бы дома сидела"
Жена Олега Винника вышла из тени мужа и свела с ума точеной фигурой в латексе: "Цветок Таюне"
Беда случилась со звездой «Москва слезам не верит», медики не отходят от кровати: что известно на данный момент
"Давай еще, еще немного, еще раз...", - настаивала девушка, а ее смех перебивало болестное скуление животного.
Позже собаку нашли на помойке.
Украинцев в сети не на шутку разозлил такой поступок молодых людей.
"Чтобы им тот визг каждую ночь снился", "Это уже не люди. Повзрослеют - будут пенсионеров по хатам пытать, где деньги спрятаны", "Это потенциальные будущие серийные убийцы, их обязательно нужно найти. Многие маньяки начинали с животных", "Отбросы, бумеранг прилетит ... Бог их накажет", - не подбирая выражений писали украинцы под видео.
Напомним, что полицейский с сообщником ограбили одесситку, кадры: "ударил по лицу и запшикал газом"
Как сообщала Politeka, авто с людьми расстреляли на Одесчине, объявлен план "Сирена": кадры с места трагедии
Также Politeka писала, что на Одесчине молодая девушка зарезала приятеля и хотела скрыть расправу: что известно