Китайский вирус не утихает в Одессе, болячка не жалеет ни детей, ни беременных женщин
Так, стало известно, что на сегодняшний день в больницах Одессы с диагнозом ковид пребывает 8 детей и 10 беременных женщин. Об этом заявила директор гордзрава Елена Якименко, пишет издание
По словам чиновницы, на лечении в одесской инфекционной больнице находятся 249 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии - 201 пациент.
«Три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП. 56 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в ГКБ №1, 45 человек — в ГКБ №10, 115 человек — в городской больнице №5, восемь детей — в детской городской больнице №3», - сообщила Якименко.
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По состоянию на 28 декабря, в регионе зафиксировано всего 172 новых случая инфицирования. Об этом сообщили в СНБО.
За время пандемии обнаружено 69 тысячи 134 заболевших.
9 человек умерли за сутки в Одесской области от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число летальных случаев - 1005. Выздоровели 38403, 29726 болеют, у 70927 подозревают китайский вирус.
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