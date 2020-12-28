В Одессе после ссоры с родителями ушел из дома 12-летний мальчик
Подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net
Подросток поссорился с родителями, вышел из дома и не вернулся.
Взволнованный отец тут же обратился за помощью в полицию и рассказал, что парень никогда раньше не делал таких поступков и вместе с инспекторами они начали обследовать прилегающие территории.
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Через некоторое время правоохранители обнаружили ребенка в одном из парков, недалеко от места жительства.
Беглеца доставили в отделение полиции, где его уже ждали родители, а для недопущения в дальнейшем таких случаев провели с семьей профилактическую беседу.
До этого мы сообщали, что в Одесской маршрутке заметили маленькую девочку в пижаме и шлепанцах без сопровождения взрослых.
На ребенка обратила внимание неравнодушная женщина. Пассажирку удивило, что малышка
была одета только в Комнатные тапки и пижаму и на ней не было верхней одежды.
Она вывела девочку на улицу и вызвала сотрудников полиции.
Когда на место приехали правоохранители, девочка назвала им свое имя и фамилию, а также заведение, в котором она учится.
Она рассказала, что ее родители поссорились и ей это не понравилось, она вышла на улицу и села в автобус.
Родителей нашли с помощью Департамента образования и науки.
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