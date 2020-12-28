Под Одессой молодой парень набросился на пенсионерку, а момент совершения преступления беспристрастно зафиксировала камера видеонаблюдения

Инцидент произошел средь бела дня в городе Теплодаре, подробности сообщили на сайте Нацполиции, передает Рoliteka.net.

На кадрах видно, как пожилая женщина шла по улице, как вдруг к ней подбежал неизвестный и начал вырывать из ее рук сумку.

Когда 80-летняя женщина, не удержавшись на ногах, упала на землю, злоумышленник отобрал у нее сумку с телефоном и кошельком и ушел.

Через несколько дней копы разыскали грабителя. Им оказался что 22-летний житель Виницкой области, который приехал в Беляевский район работать по найму.

Во время обыска в его доме полицейские нашли похищенное. Сумма ущерба - шесть тысяч гривен.

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

До этого мы сообщали, что стражи порядка задержали 39-летнего приезжего из Николаева, который промышлял нападениями на пенсионерок в Одессе.

Он орудовал в Киевском районе города.

Своих жертв злоумышленник выслеживал возле магазинов, а потом заходил за женщинами в подъезд многоэтажек, бил по голове, после чего забирал их телефоны, украшения, деньги и продукты. По предварительным подсчетам, фигурант расследования ограбил пенсионерок более чем 13 000 гривен.

В полицию обратились 69-летняя и 73-летняя женщины и рассказали детали нападения, после чего грабителя поймали. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

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