Одесситам рассказали, когда ослабят карантинные ограничения

Жители Одессы, как и все украинцы, смогут вернутся к привычной жизни не раньше апреля следующего года, если не будет новой вспышки.

Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть-доскролльте страницу до конца)

Он отметил, что в апреле 2021 года будут постепенно ослабляться противоэпидемические меры, но полностью избавиться от карантинных ограничений все же не удастся.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля потихоньку будем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня фиксируем", — рассказал санитарный врач.

Ляшко сравнил заболевание ковид со свиным гриппом, которым постепенно уменьшилось из-за появления вакцины, а также он стал менее опасным в результате циркуляции в человеческой популяции.

Что касается новых штаммов SARS-CoV-2, Ляшко выразил мнение, что это ожидаемое явление и больше всего его пугают не мутации коронавирус, а возможно возгорание иной инфекционной болезни. Ведь "микс" болезней может привести к неожиданным последствиям для здоровья граждан и системы здравоохранения.

По состоянию на 28 декабря в регионе зафиксировано всего 172 новых случая инфицирования. Об этом сообщили в СНБО.

За время пандемии выявлено 69 тысяч 134 больных.

9 человек скончались за сутки в Одесской области от осложнений, вызванных COVID-19. Общее количество летальных случаев-1005. Выздоровели 38403, 29726 болеют, в 70927 подозревают Китайский вирус.

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