На дороге в Одессе произошли разборки с использованием оружия, объявлен план «Перехват»
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Конфликтная ситуация произошла на улице Комарова. Там повздорили водитель BMW X5 между другим водителем и пассажирами автомобиля Toyota Camry с грузинской регистрацией.
По данным СМИ, водитель BMW достал из багажника свой карабин и начал им угрожать, за что и поплатился.
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Неизвестные обидчики отобрали у него оружие, избили, а затем сели в свой автомобиль и уехали.
Он пожаловался в полицию.
Копы объявили на территории полицейскую операцию «Перехват».
До этого мы сообщали, что в центре Одессы хулиганы погромили витрины магазинов и автомобили.
Двое неизвестных крушили автомобили и витрины магазинов. Полицейские получили описание хулиганов. При патрулировании территории полицейские заметили похожих по описанию мужчин, те бросились бежать и по дороге один из них разбил витрину кафе.
Злоумышленников задержали. Их действия подпадают под санкции ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Также мы писали, что в Одессе пьяный отец повздорил с сыном и ударил его ножом несколько раз.
Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе.
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Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."
Также Politeka писала, что пьяная драка разгорелась в Одессе, сильно досталось полицейскому: подробности беспредела