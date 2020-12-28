На дороге в Одессе произошли разборки с использованием оружия, объявлен план «Перехват»

Об этом пишет издание « Думская », со ссылкой на источники в полиции.

Конфликтная ситуация произошла на улице Комарова. Там повздорили водитель BMW X5 между другим водителем и пассажирами автомобиля Toyota Camry с грузинской регистрацией.

По данным СМИ, водитель BMW достал из багажника свой карабин и начал им угрожать, за что и поплатился.

Неизвестные обидчики отобрали у него оружие, избили, а затем сели в свой автомобиль и уехали.

Он пожаловался в полицию.

Копы объявили на территории полицейскую операцию «Перехват».

До этого мы сообщали, что в центре Одессы хулиганы погромили витрины магазинов и автомобили.

Двое неизвестных крушили автомобили и витрины магазинов. Полицейские получили описание хулиганов. При патрулировании территории полицейские заметили похожих по описанию мужчин, те бросились бежать и по дороге один из них разбил витрину кафе.

Злоумышленников задержали. Их действия подпадают под санкции ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

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Убийство произошло на улице Героев обороны Одессы в Суворовском районе.

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