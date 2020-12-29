Во вторник, 29 декабря с самого утра Одессу сковали масштабные пробки

Об этом сообщает информационный портал « Одесская жизнь ».

Так, заторы и тянучки зафиксированы в районе “Двух столбов” (Кольцевая дорога), площади Толбухина, Персыпского моста, на Объездной и Николаевской дорогах.

Более подробная информация представлена на картах.

Ранее мы сообщали, что густой туман вмешался в работу одесского аэропорта.

Три борта, покружив над морем, так и не решились на посадку. Первым запасной аэродром запросил командир судна из Дюссельдорфа. Оно взяло курс на Румынию. Позже рейс из Стамбула направили в Борисполь.

Еще один борт не вылетел из Борисполя в Одессу.

Видимость летной полосы не превышала полкилометра, вертикально- всего 30 метров.

В тоже время синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, что на Одессу надвинулся циклон Гермина.

Так, во вторник, 29 декабря, метеорологи обещают теплый и ясный день. Уже утром будет +7…+10ºС, днем +10… +8ºС, вечером +8…+7ºС.

Прогнозируется шквальный южный ветер 9-14 м/с, порывы составят до 15-20 м/с.

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