На одесском побережье зафиксировали циничный акт вандализма
Так, ночью в районе пляжа Ланжерон похозяйничали неизвестные особи и сожгли деревянный крест.
Прибывшие на вызов спасатели установили, что горит стационарно-установленный деревянный крест. Пожар был ликвидирован в 3:44 на площади 1метр квадратный. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСЧС, передает Рoliteka.net
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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По предварительным данным, неизвестные подожгли его.
Отметим, что в последнее время вандализм набирает обороты в Одессе. С каждым днем злоумышленники все больше и больше наносят вред Жемчужине у моря. Хулиганы разбивают лавочки в парках, скульптуры, портят фонтаны. Кроме того, вандализму подвергаются рекламные щитки.
До этого мы сообщали, что в центре Одессы хулиганы погромили витрины магазинов и автомобили.
Двое неизвестных крушили автомобили и витрины магазинов. Полицейские получили описание хулиганов. При патрулировании территории полицейские заметили похожих по описанию мужчин, те бросились бежать и по дороге один из них разбил витрину кафе.
Злоумышленников задержали. Их действия подпадают под санкции ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
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