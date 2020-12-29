В сети показали, как ушлая женщина в возрасте вытаскивает кошельки у покупателей супермаркетов

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале «Ху***я Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Кража, которую зафиксировала камеры видеонаблюдения произошла на днях в супермаркете «АТБ» на улице Балковской. Одесситов предупредили быть начеку.

«Тётка ходит в АТБ на Балковской не за продуктами, а за кошельками», - сообщают авторы телеграм-канала.

До этого мы сообщали, что в городе Теплодаре, что под Одессой, молодой парень набросился на пенсионерку.

Инцидент произошел средь бела дня.

Пожилая женщина шла по улице, как вдруг к ней подбежал неизвестный и начал вырывать сумку из ее рук.

Когда 80-летняя женщина, не удержавшись на ногах, упала на землю, злоумышленник отобрал у нее сумку с телефоном и кошельком и ушел.

Через несколько дней копы разыскали грабителя. Им оказался 22-летний житель Винницкой области, который приехал в Беляевский район работать по найму.

Во время обыска в его доме полицейские нашли похищенное. Сумма ущерба - шесть тысяч гривен.

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