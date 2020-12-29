В сети показали, как ушлая женщина в возрасте вытаскивает кошельки у покупателей супермаркетов
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале «Ху***я Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Кража, которую зафиксировала камеры видеонаблюдения произошла на днях в супермаркете «АТБ» на улице Балковской. Одесситов предупредили быть начеку.
«Тётка ходит в АТБ на Балковской не за продуктами, а за кошельками», - сообщают авторы телеграм-канала.
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Инцидент произошел средь бела дня.
Пожилая женщина шла по улице, как вдруг к ней подбежал неизвестный и начал вырывать сумку из ее рук.
Когда 80-летняя женщина, не удержавшись на ногах, упала на землю, злоумышленник отобрал у нее сумку с телефоном и кошельком и ушел.
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