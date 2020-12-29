Полиция Одесской области задержала убийцу который расстрелял автомобиль из охотничьего ружья

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Преступление было совершено 23 декабря вблизи села Ставрово в Подольском районе.

Тогда мужчина на Хонде серого цвета с польскими номерами подъехал к авто «ВАЗ» и выстрелил в лобовое стекло машины из охотничьего ружья. От полученных ран пассажир скончался еще до приезда "скорой". А злоумышленник сел в свое авто и скрылся. Был объявлен план перехвата “Сирена”.

По данным полиции, стрелял 34-летний житель Подольска. С убитым у него были неприязненные отношения из-за женщины. Копы выяснили, что мужчина несколько раз угрожал сопернику физической расправой, а в тот роковой день, выпив алкоголя, он выследил конкурента и с помощью своего охотничьего оружия забрал у него жизнь.

Задержали подозреваемого в Беляевском районе.

Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно закону, правонарушителю грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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