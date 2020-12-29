Тротуар и без того узкий

В сети показали, как в центре Одессы аптека перекрыла проход для пешеходов

Это зафиксировали на улице Садовой, около «Нового рынка», пишет местное издание « Культурометр ».

Как известно, на этой улице итак узкие тротуары, по которым сложно передвигаться, однако ситуацию усугубил пандус, который недавно установили хозяева сети аптек «Полимед». Тем самым проход сузился до 80 см и сделался почти непроходимые для маломобильных слоев населения (пешеходы с детскими колясками, инвалиды).

Журналисты отмечают, что вместо того, чтобы сделать плавный подъем внутри помещения – его делают вот таким нелогичным способом, абсолютно не думая об удобстве пешеходов.



В тоже время обращается внимание, что это первый пандус этой сети аптек, который перекрыл проход пешеходам. Ранее неудобство устроили на улице Старопортофранковской.

До этого мы сообщали, что перед Новым годом без тепла остались больницы, детские сады, а также десятки жилых домов в центре Одессы

Причиной отключения отопления стала авария на магистральной теплотрассе.

Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам на Малой Арнаутской, 15. Обещают устранить поломку до 10:00 30 декабря.

• ул. Леонтовича 9/1, «Одесский областной центр социально значимых болезней»;

• ул. Леонтовича 11 «Одесский областной центр социально значимых болезней»;

• Лермонтовский переулок, 6, «Укр.НИИ медицинской реабилитации и курортологии министерства охраны здоровья Украины»;

• ул. Пантелеймоновская 6, Управление СБУ в Одесской области, Поликлиника военно-медицинской службы, диагностический центр ВМС;

• ул. Б. Арнаутская 3, Центр детского творчества «Моряна»;

• ул. Б. Арнаутская 9, СОШ I-III ступеней № 101.

Кроме того, без теплоснабжения остались одесситы, проживающие по следующим адресам:

Двое суток не будут отапливаться медицинские и детские учреждения по адресам:

Напомним, что тысячи семей в Одессе остались без отопления: известна причина, адреса

Как сообщала Politeka, в Одессе прорвало водопровод и затопило округу: видео ЧП

Также Politeka писала, что неисправное отопление привело к большой беде на Одесчине: кадры ЧП