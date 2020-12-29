В сети показали, как в центре Одессы аптека перекрыла проход для пешеходов
Это зафиксировали на улице Садовой, около «Нового рынка», пишет местное издание «
Как известно, на этой улице итак узкие тротуары, по которым сложно передвигаться, однако ситуацию усугубил пандус, который недавно установили хозяева сети аптек «Полимед». Тем самым проход сузился до 80 см и сделался почти непроходимые для маломобильных слоев населения (пешеходы с детскими колясками, инвалиды).
Журналисты отмечают, что вместо того, чтобы сделать плавный подъем внутри помещения – его делают вот таким нелогичным способом, абсолютно не думая об удобстве пешеходов.
В тоже время обращается внимание, что это первый пандус этой сети аптек, который перекрыл проход пешеходам. Ранее неудобство устроили на улице Старопортофранковской.
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До этого мы сообщали, что перед Новым годом без тепла остались больницы, детские сады, а также десятки жилых домов в центре Одессы
Причиной отключения отопления стала авария на магистральной теплотрассе.
Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам на Малой Арнаутской, 15. Обещают устранить поломку до 10:00 30 декабря.
• ул. Леонтовича 9/1, «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
• ул. Леонтовича 11 «Одесский областной центр социально значимых болезней»;
• Лермонтовский переулок, 6, «Укр.НИИ медицинской реабилитации и курортологии министерства охраны здоровья Украины»;
• ул. Пантелеймоновская 6, Управление СБУ в Одесской области, Поликлиника военно-медицинской службы, диагностический центр ВМС;
• ул. Б. Арнаутская 3, Центр детского творчества «Моряна»;
• ул. Б. Арнаутская 9, СОШ I-III ступеней № 101.
Кроме того, без теплоснабжения остались одесситы, проживающие по следующим адресам:
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