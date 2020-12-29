Очевидцы засняли всё на видео

В Одессе водители устроили разборки на дороге

Драку засняли на видео очевидцы и опубликовали в местный Telegram-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился во вторник, 29 декабря на улице Краснослободской.

В кадре видно, как водители легковушки и белого микроавтобуса размахивают кулаками и выясняют отношения.

Очевидцы предполагают, что мужчины не поделили дорогу, а также рассказали, что один из них разбил лицо своему оппоненту.

Чем всё закончилось не ясно, однако известно, что на место драки была вызвана полиция.

"Ну петухи, блин", - комментирует авто ролика.

Ранее мы писали, что в Одессе сильный ветер стал причиной падения деревьев и остановки общественного транспорта.

Так, во вторник 29 декабря порывистый ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару.

Момент зафиксировал регистратор машины, проезжавшей рядом. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.

Также очевидцы сообщают о еще одном происшествии на улице Паустовского на посёлке Котовского. Там также упала ветка на трамвайные пути и заблокировала движение общественного транспорта.

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