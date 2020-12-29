На дороге в Одесской области водитель на «Жигулях» лишил жизни женщину-пешехода
Как передает Рoliteka.net, смертельная авария случилась около 9 часов вечера 28 декабря на выезде из Болграда в сторону села Табаки. Об этом рассказали с пресс-службе местной полиции.
По словам 27-летнего водителя «ВАЗа», его ослепила встречная машина, и он, не заметив пешехода, допустил наезд.
В результате ДТП 37-летняя женщина жительница села Табаки, получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась.
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Все обстоятельства аварии еще устанавливаются, в частности, следователи выясняют, где именно женщина пересекала проезжую часть: на пешеходном переходе или возле него.
Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в Одессе водитель на внедорожнике сбил женщину-пешехода.
ДТП произошло на улице 7-я Пересыпская.
При развороте на углу улицы Локомотивной водитель внедорожника SsangYong не заметил пешехода и совершил наезд. Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия 47- летняя женщина получила телесные повреждения в виде травмы головы и перелома правой ноги. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
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