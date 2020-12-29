Сколько людей заразились еще не ясно

В Одессе на Таирово бездомная кошка покусала парня и девушку и скончалась

У животного обнаружили бешенство. Об этом рассказали сами пострадавшие на видео, которое обнародовали местные телеграм-каналы, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали одесситы, 12 дней назад на них набросилась бездомная кошка. Сегодня она погибла, анализ на вирус бешенства оказался положительным.

Теперь неизвестно, сколько других животных и людей успели заразиться.

К слову, бешенство - острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.

Ранее мы сообщали, что китайский вирус не утихает в Одессе, болячка не жалеет ни детей, ни беременных женщин.

Так, стало известно, что на сегодняшний день в больницах Одессы с диагнозом ковид пребывает 8 детей и 10 беременных женщин. Об этом заявила директор гордзрава Елена Якименко.

По словам чиновницы, на лечении в одесской инфекционной больнице находятся 249 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии - 201 пациент.

«Три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП. 56 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в ГКБ №1, 45 человек — в ГКБ №10, 115 человек — в городской больнице №5, восемь детей — в детской городской больнице №3», - сообщила Якименко.

Напомним, что в Одессе водители устроили драку на дороге, видео разборок попало в сеть: "Ну петухи"

Как сообщала Politeka, на Одесчине водитель сбил пешехода на дороге, женщина не выжила

Также Politeka писала, что водитель устроил разборки с оружием на дороге в Одессе и поплатился: объявлен план "Перехват"