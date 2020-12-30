В Одесской области при загадочных обстоятельствах скончался 15-летний мальчик

Его обнаружил с ножевым ранением живота в своей комнате младший брат. Мальчик срочно позвал на помощь маму, которая вызвала «скорую помощь». Несмотря на все усилия медиков, спасти подростка не удалось: он умер от острой кровопотери. Об этом сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

Происшествие случилось 28 декабря, в Татарбунарском районе Одесской области.

По словам родных, в семье не было конфликтов и 15-летний парень никогда не говорил о намерении покончить с собой.

Соседи также отзываются о семье погибшего положительно.

На место вызвали следователей, которые должны разобраться во всем и установить причину трагедии.

А пока в полиции начали уголовное производство по факту самоубийство. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области 17-летний парень совершил очень странное самоубийство, которое до этого описал в своей книге.

Иван Делюков из Килии бросился в 20-метровую трубу запущенной школьной котельной. Тело 17-летнего юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в высокой трубе, 4 июля.

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