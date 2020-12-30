В Одесской области при загадочных обстоятельствах скончался 15-летний мальчик
Его обнаружил с ножевым ранением живота в своей комнате младший брат. Мальчик срочно позвал на помощь маму, которая вызвала «скорую помощь». Несмотря на все усилия медиков, спасти подростка не удалось: он умер от острой кровопотери. Об этом сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net
Происшествие случилось 28 декабря, в Татарбунарском районе Одесской области.
По словам родных, в семье не было конфликтов и 15-летний парень никогда не говорил о намерении покончить с собой.
Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"
Рыбак после «Холостячки» переключился на знойную красотку, забыв о Мишиной: как выглядит девушка
Доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?"
Мокрая Дорофеева в купальнике заставила себе завидовать, яркие кадры экзотического отдыха: "Пользуйтесь!"
«Холостячка» Мишина показала "беременный" живот, пара готовится к свадьбе: "Ксю, ты будешь..."
Соседи также отзываются о семье погибшего положительно.
На место вызвали следователей, которые должны разобраться во всем и установить причину трагедии.
А пока в полиции начали уголовное производство по факту самоубийство. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области 17-летний парень совершил очень странное самоубийство, которое до этого описал в своей книге.
Иван Делюков из Килии бросился в 20-метровую трубу запущенной школьной котельной. Тело 17-летнего юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, без признаков жизни обнаружил его отец в высокой трубе, 4 июля.
Напомним, что школьник устроили поножовщину в Одессе на футбольном поле: дикое видео
Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"
Также Politeka писала, что на Одесчине конфликт с преподавателем толкнул ученика на отчаянный шаг