В Одесской области доставали корову, которая провалилась в выгребную яму

Происшествие случилось вечером, 29 декабря во дворе частного дома в селе Заводовка Березовского района. Кадры и подробности спасения животного обнародовали на сайте регионального управления ГСЧС, передает Politeka.net

Корову зацепили при помощи строп и манипулятора трактором вытащили из трехметровой ямы.

К счастью, животное здорово и ничего себе не повредило.

В спасении коровы принимали участие четверо спасателей.

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У животного обнаружили бешенство. Об этом сообщили сами пострадавшие.

Как рассказали одесситы, 12 дней назад на них набросилась бездомная кошка. Сегодня она погибла, анализ на вирус бешенства оказался положительным.

Теперь неизвестно, сколько других животных и людей успели заразиться.

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