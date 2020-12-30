Медикам грозит до 3-х лет тюрьмы

В Одессе разоблачили группу медиков, которые за деньги выписывали рецепты на наркотические вещества

Их задержали правоохранители. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы полиции, передает Politeka.net

В частности, медработники одного из центров в Одессе незаконно выписывали специальные рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов "Метадон" людям, которые не имеют установленного диагноза "наркомания" и не являющихся участниками программы заместительной поддерживающей терапии.

За каждый такой рецепт «пациенты» платили 500 гривен, а за таблетку метадона - 180 гривен

В ходе обысков силовики изъяли 81 упаковку различных медицинских препаратов с содержанием в них наркотиков.

Также изъяли чистые рецептурные бланки, медицинскую документацию, расчетные квитанции об оплате, около 65 000 гривен, ноутбуки и цифровые носители.

По указанным фактам расследуется уголовное производство по статье «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».

Медикам грозит до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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