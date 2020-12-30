В Одессе женщина -воровка запустила умелые руки в карман покупательницы магазина и достала дорогой телефон

Об этом стало известно благодаря видеозаписи, которая была опубликована в телеграм-канале «Ху**ая Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент случился на днях в супермаркете «Сильпо» на Александровском проспекте.

«Одно ловкое движение и iPhone 11 Pro с одного кармана уходит в другой»,- говорится в публикации.

В кадре видно, что карманница орудует в паре с сообщницей.

Местные жители в социальных сетях негодуют и призывают жестко наказывать за такое. Пишут, что похожую женщину видели в других магазинах.

"Будьте бдительны и предупредите всех о том, что нужно быть осторожными", - пишут в комментариях.

До этого мы сообщали, что в городе Теплодаре, что под Одессой, молодой парень набросился на пенсионерку и вырвал из рук сумку.

Инцидент произошел средь бела дня. Через несколько дней копы задержали грабителя, который оказался приезжим.

Также мы писали, что прямо на Потемкинской лестнице ограбили молодую пару.

Злоумышленники начали приставать к парню и девушке, а затем силой отобрали у них телефоны и рюкзак с документами.

Копы задержали ворюг, ими оказались двое одесситов в возрасте 19 и 23 лет.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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