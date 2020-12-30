В Одессе копы разыскивали 16-летнюю девочку, которая пропала посреди ночи

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net

По информации стражей порядка, несовершеннолетняя одесситка ушла из дома после ссоры с матерью.

Взволнованная женщина предоставила приметы и фото девушки.

Получив предварительную информацию по ориентировке, патрульные приступили к поискам, начав обследовать прилегающие территории.

В скором времени они обнаружили беглянку.

По дороге в участок девушка рассказала, что убегает из дома, потому что ей не позволяют встречаться с парнем, которого она очень любит.

Копы провели с семьей профилактическую беседу.

До этого мы сообщали, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах скончался 15-летний мальчик.

Его обнаружил с ножевым ранением живота в своей комнате младший брат. Мальчик срочно позвал на помощь маму, которая вызвала «скорую помощь». Несмотря на все усилия медиков, спасти подростка не удалось: он умер от острой кровопотери.

Происшествие случилось 28 декабря, в Татарбунарском районе Одесской области.

По словам родных, в семье не было конфликтов и 15-летний парень никогда не говорил о намерении покончить с собой.

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