В Одессе копы разыскивали 16-летнюю девочку, которая пропала посреди ночи
Об этом сообщили в патрульной полиции, передает Politeka.net
По информации стражей порядка, несовершеннолетняя одесситка ушла из дома после ссоры с матерью.
Взволнованная женщина предоставила приметы и фото девушки.
Получив предварительную информацию по ориентировке, патрульные приступили к поискам, начав обследовать прилегающие территории.
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В скором времени они обнаружили беглянку.
По дороге в участок девушка рассказала, что убегает из дома, потому что ей не позволяют встречаться с парнем, которого она очень любит.
Копы провели с семьей профилактическую беседу.
До этого мы сообщали, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах скончался 15-летний мальчик.
Его обнаружил с ножевым ранением живота в своей комнате младший брат. Мальчик срочно позвал на помощь маму, которая вызвала «скорую помощь». Несмотря на все усилия медиков, спасти подростка не удалось: он умер от острой кровопотери.
Происшествие случилось 28 декабря, в Татарбунарском районе Одесской области.
По словам родных, в семье не было конфликтов и 15-летний парень никогда не говорил о намерении покончить с собой.
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