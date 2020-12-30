Это очень чуткие птицы

Из-за аномально теплой зимы в заповедную зону на Одесчине вернулось несколько розовых пеликанов

По всей видимости, птицы почувствовалвідчул, что уже пришла весна.

Фотографии редких краснокнижных птиц обнародовал на странице в Фейсбук известный биолог и сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев, передает Politeka.net

Ученый отметил, что пеликаны улетают на зимовку в теплые края еще в конце октября. Они зимуют в северо-восточной экваториальной Африке.

"Но из-за этой теплой зимы, не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И, вот, на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию", – рассказал Русев.

Он сообщил, что здесь у них много соседей: белолобых гусей, краснозобых казарок, лебедей-кликунов, уток разных видов, иногда стремительно залетают скворцы.

В тоже время по словам сотрудника нацпарка, розовые пеликаны очень чуткие птицы.

"Как только похолодает, они снова улетят, вернее, улетят на юг, как только почувствуют надвигающиеся морозы», — подчеркнул Русев.

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