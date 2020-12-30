В Одессе и области все чаще жертвами разбойных нападений становятся пожилые люди

О новом преступлении рассказали в пресс-службе ГУНП, передает Politeka.net

Так, посреди ночи в городе Килия 19-летний парень разбил стекло в дверях и проник в дом 81-летней пенсионерки.

Молодчик стал требовать деньги.

Когда узнал, что у старушки их нет, схватил ее трость для ходьбы и избил свою жертву по голове, а затем скрылся.

Медики госпитализировали пострадавшую с черепно-мозговой травмой и вызвали полицию.

Полицейские схватили злоумышленника и отправили в СИЗО. Парню инкриминируют покушение и грабеж. Ему светит до восьми лет тюрьмы.



До этого мы сообщали, что в городе Теплодаре, что под Одессой, молодой парень набросился на пенсионерку и вырвал из рук сумку.

Инцидент произошел средь бела дня. Через несколько дней копы задержали грабителя, который оказался приезжим.

Не так давно мы писали, что в Татарбунарах 25-летний парень изнасиловал бабушку.

Он пробрался среди ночи в дом 73-летней женщины и применив физическую силу завладел ею.

После этого он забрал две куртки, а также ботинки, которые нашел в одной из комнат, и сбежал. Одежда принадлежала родственникам старушки.

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