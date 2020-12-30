В Одессе на посёлке Котовского произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась ближе к обеду 30 декабря, на пересечении улиц Академика Заболотного и Жолио-Кюри. Там столкнулись микроавтобус Renault с Mercedes, который двигался со стороны Объездной дороги, сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Рoliteka.net

Отмечается, что водитель микроавтобуса Мерседес при выполнении поворота налево, не пропустил Рено, который двигался во встречном направлении.

В результате удара, последний вылете на тротуар и врезался в забор частного дома.

В аварии травмы получила пассажирка микроавтобуса Рено.

До этого мы сообщали, что предновогодние пробки сковали одесские дороги.

В среду, 30 декабря, в Одессе крайне затруднено автомобильное движение — особенно в центральной части города.

Сильный затор образовался на улице Ришельевской – пробка начинается в районе Еврейской и тянется до железнодорожного вокзала. Автолюбители страдают, теряя время в тянучках и пробках на участке от Старопортофранковской до Пушкинской. Многие водители нетерпеливо сигналят.

Затор также зафиксирован в окрестностях «Привоза» — в районе улиц Пантелеймоновской и Преображенской. Также затруднено движение на Привокзальной площади и улице Екатерининской.

Транспортный коллапс в Одессе легко объяснить, поскольку все пытаются завершить свои дела до праздника и сделать покупки. Подобное происходит каждый год.

Напомним, что в Одессе таксист снес пенсионера на "зебре" и стал снимать наклейки на авто: момент аварии попал на видео

А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео