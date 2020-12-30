Пожилая супружеская пара стала жертвой хитрой мошенницы в Одессе
Под видом социальной работницы она зашла в квартиру пенсионеров и отобрала деньги на сумму 85 тысяч гривен, сообщили в местной полиции, передает Politeka.net
38-летняя одесситка рассказала старикам, что в ближайшее время теперешние купюры выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на новые.
Когда доверчивые хозяева вынули деньги, чтобы обменять, сделать это они не успели, так как в дом пришла настоящая работница соцслужбы. Увидев ее, аферистка быстро вырвала из рук хозяйки деньги, оттолкнула представительницу службы и убежала.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
50-летняя Билык пошалила с подружками на камеру, неприлично приоткрыв рот: "Супер"
Озорная Могилевская показала, что вытворяет с богатым красавчиком, кадры развлечений: «Теперь я люблю…»
Беда случилась с известной российской певицей, которую любили миллионы: "Лицо собирали по кусочкам"
Пенсионеры обратились за помощью в полицию и вскоре злоумышленницу нашли.
Сейчас фигурантка проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, однако может выйти под залог в 131 тысячу гривен.
Подобные преступления в Одессе не редкость.
На прошлой неделе стало изсетно, что двое мужчин под видом социальных работников зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.
Приезжий из Одесской области и его двоюродный брат пришли к 78-летнему мужчине и сообщили, что оказывают помощь от государства. Они протянули деньги, потому пенсионер не заподозрил дурного и впустил «гостей» в квартиру.
Пока один из злоумышленников осматривал дом, его сообщник начал заговаривать одессита - он заявил, что помощь составляет лишь 300 гривен и им надо разменять деньги. Когда пенсионер вынес три купюры по 500 гривен, говоря, что это все, что он, злоумышленник взял их, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и побежал прочь вместе с родственником.
Напомним, в Одессе орудует виртуозная воровка, видео: "Одно движение и Айфон уходит в другой карман"
Как сообщала Politeka, ловкая воровка завелась в супермаркетах Одессы, появилось видео: "Ходит не за продуктами, а за кошельками"
Также Politeka писала, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела