Пожилая супружеская пара стала жертвой хитрой мошенницы в Одессе

Под видом социальной работницы она зашла в квартиру пенсионеров и отобрала деньги на сумму 85 тысяч гривен, сообщили в местной полиции, передает Politeka.net

38-летняя одесситка рассказала старикам, что в ближайшее время теперешние купюры выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на новые.

Когда доверчивые хозяева вынули деньги, чтобы обменять, сделать это они не успели, так как в дом пришла настоящая работница соцслужбы. Увидев ее, аферистка быстро вырвала из рук хозяйки деньги, оттолкнула представительницу службы и убежала.

Пенсионеры обратились за помощью в полицию и вскоре злоумышленницу нашли.

Сейчас фигурантка проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, однако может выйти под залог в 131 тысячу гривен.

Подобные преступления в Одессе не редкость.

На прошлой неделе стало изсетно, что двое мужчин под видом социальных работников зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.

Приезжий из Одесской области и его двоюродный брат пришли к 78-летнему мужчине и сообщили, что оказывают помощь от государства. Они протянули деньги, потому пенсионер не заподозрил дурного и впустил «гостей» в квартиру.

Пока один из злоумышленников осматривал дом, его сообщник начал заговаривать одессита - он заявил, что помощь составляет лишь 300 гривен и им надо разменять деньги. Когда пенсионер вынес три купюры по 500 гривен, говоря, что это все, что он, злоумышленник взял их, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и побежал прочь вместе с родственником.

Напомним, в Одессе орудует виртуозная воровка, видео: "Одно движение и Айфон уходит в другой карман"

Как сообщала Politeka, ловкая воровка завелась в супермаркетах Одессы, появилось видео: "Ходит не за продуктами, а за кошельками"

Также Politeka писала, что приезжие с детьми открыли охоту на одесситов возле вокзала: подробности беспредела