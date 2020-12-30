Что принесет последний день уходящего года?

В последний день 2020 года погода преподнесет одесситам своей подарок

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 31 декабря, в четверг, температура воздуха достигнет +13 градусов, передает Рoliteka.net

По прогнозам синоптиков, весь день будет наблюдаться облачность с прояснениями. Однако осадков в этот день не предвидится.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10 ° С тепла, днем ​​11-13 °С тепла.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​10-15 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы писали о том, что одесские дороги сковали предновогодние пробки.

В Одессе крайне затруднено автомобильное движение — особенно в центральной части города. Очевидно, что многие местные жители предпочитают решать все свои дела за день до Нового года.

Сильный затор образовался на улице Ришельевской – пробка начинается в районе Еврейской и тянется до железнодорожного вокзала. Автолюбители страдают, теряя время в тянучках и пробках на участке от Старопортофранковской до Пушкинской.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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