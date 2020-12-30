В последний день 2020 года погода преподнесет одесситам своей подарок
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 31 декабря, в четверг, температура воздуха достигнет +13 градусов, передает Рoliteka.net
По прогнозам синоптиков, весь день будет наблюдаться облачность с прояснениями. Однако осадков в этот день не предвидится.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10 ° С тепла, днем 11-13 °С тепла.
По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-18 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
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На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы писали о том, что одесские дороги сковали предновогодние пробки.
В Одессе крайне затруднено автомобильное движение — особенно в центральной части города. Очевидно, что многие местные жители предпочитают решать все свои дела за день до Нового года.
Сильный затор образовался на улице Ришельевской – пробка начинается в районе Еврейской и тянется до железнодорожного вокзала. Автолюбители страдают, теряя время в тянучках и пробках на участке от Старопортофранковской до Пушкинской.
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать
Как сообщала Politeka, "радиоактивные" елки из Чернобыля заполонили рынки: одесситов предупредили, что нужно знать
Также Politeka писала, главная елка Одессы попала в топ-5 рейтинга Украины: как выглядят самые красивые новогодние деревья