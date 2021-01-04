На дороге в Одесской области под колесами Мерседеса погиб велосипедист, а водитель иномарки решил спрятать его труп в багажник
Подробности жуткого происшествия рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.
Так, поздно вечером 2 января в поселке Великая Михайловка Одесской области водитель Mercedes-Benz не заметил на дороге 33-летнего велосипедиста и сбил его. Когда автомобилист понял, что убил человека, то погрузил его тело в багажник и попытался уехать, чтобы скрыть следы преступления.
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Однако через полтора километра еще раз попал в ДТП, наехав на препятствие. Там его и задержали полицейские.
По данному факту возбуждено уголовное производства за нарушение ПДД. Виновнику аварии грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области водитель на «Жигулях» лишил жизни женщину-пешехода.
Смертельная авария случилась около 9 часов вечера на выезде из Болграда в сторону села Табаки. Об этом рассказали с пресс-службе местной полиции.
По словам 27-летнего водителя «ВАЗа», его ослепила встречная машина, и он, не заметив пешехода, допустил наезд.
В результате ДТП 37-летняя женщина жительница села Табаки, получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась.
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