На дороге в Одесской области под колесами Мерседеса погиб велосипедист, а водитель иномарки решил спрятать его труп в багажник

Подробности жуткого происшествия рассказали на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.

Так, поздно вечером 2 января в поселке Великая Михайловка Одесской области водитель Mercedes-Benz не заметил на дороге 33-летнего велосипедиста и сбил его. Когда автомобилист понял, что убил человека, то погрузил его тело в багажник и попытался уехать, чтобы скрыть следы преступления.

Однако через полтора километра еще раз попал в ДТП, наехав на препятствие. Там его и задержали полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное производства за нарушение ПДД. Виновнику аварии грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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Смертельная авария случилась около 9 часов вечера на выезде из Болграда в сторону села Табаки. Об этом рассказали с пресс-службе местной полиции.

По словам 27-летнего водителя «ВАЗа», его ослепила встречная машина, и он, не заметив пешехода, допустил наезд.

В результате ДТП 37-летняя женщина жительница села Табаки, получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась.

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