В Одесской области аномально теплая погода в начале января привела к пробуждению пчел
По всей видимости, насекомые решили, что уже пришла весна и отправились на облеты.
Местные жители сняли на видео, как рой пчел кружится над пасекой, передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть удивительное явление, скролльте вниз)
Обратим внимание, что как правило, пчелы просыпаются в марте, а уходят на покой осенью, когда температура воздуха опускается ниже 10 градусов тепла. В этом январе в Одессе воздух уже прогревался до 13 градусов.
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В тоже время метеорологи прогнозируют похолодание на Старый Новый год, что может пагубно отразиться на проснувшихся пчелках.
"Вот это начало 2021 года", - комментируют в сети.
До этого мы сообщали, что из-за непривычно теплой зимы в заповедную зону на Одесчине вернулось несколько розовых пеликанов.
Известный биолог и сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев отметил, что пеликаны улетают на зимовку в теплые края еще в конце октября. Они зимуют в северо-восточной экваториальной Африке.
"Но из-за этой теплой зимы, не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И, вот, на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию", – рассказал Русев.
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