Украинская пенсионерка уже несколько лет ночует под открытым небом



Как передает Politeka.net, о жительнице Мукачево рассказал местный житель в соцсетях.

"По ул Грушевского каждую ночь ночует бабка просто на улице. В Мукачево кто занимается такими людьми? Или один раз просто человек замерзнет и вопрос закроется?", - возмутился мужчина.

На опубликованном кадре видно, что женщина сидит на улице, прислонившись к забору.

В комментариях под снимком женщину узнали. Судя по рассказам местных жителей, ее зовут Галина и она уже не первый год живет на улицах города.



"Баба Галя, жила несколько лет в больнице. Все попытки сделать ей документы (паспорт) были напрасными. Власть не хочет заниматься такими как она. Без документов ее невозможно оформить в дом интернат, попыток было много. Вот и живет на улице. Лет 7 назад жила в больнице в отделении Хоспис, но впоследствии отделение закрыли и она снова оказалась на улице. Очень ее жаль. А за чиновников позор, что одному человеку не хотят помочь хотя бы сделать паспорт", "Ее зовут баба Галя! Если принесете горячего поесть, не откажется, а искренне поблагодарит. Чистую одежду тоже не будет лишним", - писали в комментариях под постом.

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